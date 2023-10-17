قام البنك التجاري الكويتي بإطلاق حملة موجهة لعملاء حساب الشباب «YOU» بحلة جديدة ومبتكرة تحت عنوان «أنت من يختار»، وبالتحديد للطلبة عند فتحهم الحساب وتحويل المكافأة الطلابية، حيث يحصلون على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود. وهذا العرض مخصص للطلبة الشباب الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية للبنك التجاري ابتداء من هذا الشهر مع تطبيق الشروط والأحكام.



وعن آلية حصول العميل على الهدية، قالت بدور بوخمسين، رئيس إدارة التسويق: «إنه يمكن للطلاب فتح الحساب وطلب استمارة تحويل المكافأة الطلابية عن طريق تطبيق البنك التجاري الكويتي بكل سهولة، حيث سيحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود عند إيداع المكافأة على الحساب.



وأضافت بوخمسين أنه عندما يحول الطالب مكافأته على حساب YOU، فإنه يتأهل تلقائيا للدخول على السحب الذي سيعلن عن ثلاثة فائزين شهريا ولكل فائز هدية نقدية بقيمة 200 دينار.



هذا، وقد تم تصميم حساب «YOU» ليناسب نمط حياة الطلبة والشباب من عمر 15 حتى 24 سنة، حيث يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة وعروض ترويجية مستمرة على مدار العام عند فتحهم الحساب.