شارك وفد من بنك بوبيان في الاجتماعات والفعاليات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2023 والتي عقدت مؤخرا في مراكش بالمملكة المغربية، بحضور عدد كبير من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسيات المالية من مختلف دول العالم.



وقد ترأس وفد بنك بوبيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري ونائب مدير عام المجموعة المصرفية للشركات محمد الغانم. وشارك الوفد في الاجتماعات التي ناقشت أبرز وأهم التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية حاليا الى جانب التحولات الاقتصــاديـــة العــالمية والإقليمية وتأثيرها على قطاع البنوك، ومناقشة فرص تبادل الخبرات وسبل التعاون للتمويل والاستثمار باعتبارهم المحرك الرئيسي لتحقيق نمو مستدام.



كما التقى وفد بوبيان العديد من الشخصيات والمسؤولين في مختلف القطاعات، حيث تم بحث سبل التعاون المستقبلية بين البنك وممثلي هذه الجهات في ظل خطط البنك الحالية للمزيد من التنوع في المنطقة وعلى مستوى العالم. وتم خلال الاجتماعات بحث فرص النمو لبنك NOMO BANK التابع لمجموعة بنك بوبيان والذي يواصل تنمية قاعدة أعماله من خلال سلسلة شراكاته المتنوعة لتوفير حلول تمويلية عقارية رقمية مميزة لعملائه في السوق البريطاني بمزايا تنافسية تتماشى مع متطلبات السوق العقاري للراغبين في شراء وحدات استثمارية أو سكنية خاصة ليكون Nomo أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من حداثة بنك Nomo فإن ما يشهده خلال الفترة الأخيرة من توالي إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية إسهاما في تقديم تجربة مصرفية رقمية فريدة تلبي تطلعات واحتياجات عملائنا مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان.



كما شارك الوفد في حضور حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بحضور ممثلي البنوك الكويتية والمشاركين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي.