في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج عن فوز عبدالعزيز فهد إبراهيم الياقوت بجائزة 100 ألف دينار، في السحب ربع السنوي الثاني لحساب مليونير الدانة في 2023، والذي جرى يوم الخميس الماضي، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «إرنست آند يونغ».



ويواصل «مليونير الدانة»، حساب السحوبات والتوفير الأكثر شعبية في الكويت صنع المليونيرات منذ انطلاقته في عام 1998، إذ يفخر بنك الخليج بإضافة مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات سنويا. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، يفخر حساب مليونير الدانة بتتويج مليونيرين في السحبين الكبيرين، الأول بقيمة مليوني دينار، والثاني بمليون دينار إلى جانب سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



وفي الوقت الذي يترقب عملاء حساب مليونير الدانة الإعلان عن اسم الفائز أو الفائزة بالجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار في السحب السنوي بتاريخ 18 يناير 2024، مازالت فرصة الإيداع والتأهل لدخول السحب حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.