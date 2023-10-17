عصام الصقر: البرنامج يعكس جهداً جماعياً وسيوفر تدريباً لنحو 15 ألف طالب و3 آلاف معلم

مبادرات «الوطني» تشكّل عنصراً فاعلاً في مسار الرحلة التنموية للجيل الحالي من الشباب الكويتي



وقّع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لتدشين برنامج «Bankee» رسميا، والذي يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع شركة كرييتف كونفيدينس.



وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ووكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر، ونائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة المستشار نواف عبدالله المهمَل ومؤسس شركة كرييتف كونفيدينس سمية الجاسم.



وحضر الحفل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل عبداللطيف الحمد، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني.



وخلال كلمته على هامش توقيع الاتفاقية، قال الصقر إن هذا البرنامج يعبر عن جهد جماعي لتعزيز الوعي والثقافة المالية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة في الكويت، حيث سيوفر البرنامج تدريبا لنحو 15 ألف طالب و3 آلاف معلم، وهو ما يشكل استثمارا حقيقيا لهم.



وأكد الصقر ثقة البنك في أن هذا البرنامج سيحدث فرقا حقيقيا في حياة طلاب المدارس، كما سيكسبهم المعرفة والمهارات التي يحتاجونها لإدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات تدعم مستقبلهم المالي.



وشدد الصقر على سعي البنك إلى أن يكون عنصرا فاعلا في مسار رحلتهم التنموية ونشر الوعي بأهمية الاستقرار والاستقلال المالي للجيل الحالي من الشباب الكويتي، مشيرا إلى إيمان البنك بأن المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات الحكومية لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها هي أساس لرفاهية وازدهار الأفراد والمجتمعات.



الأول من نوعه في الكويت



ويعد برنامج «Bankee» هو الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل، وكذلك تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية وغرس الثقافة المالية بطريقة ممتعة وتفاعلية من خلال تطبيق نموذج اقتصاد الفصل الدراسي.



كما يهدف البرنامج إلى غرس القيم الأساسية في مثل الأمانة والنزاهة والتطور والتنمية الشخصية وتحمل المسؤولية والتعاون وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنشئة جيل من الشباب الكويتي يدرك أهمية الاستقرار والاستقلال المالي ولديه المهارات والمعرفة المالية اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمع.



15000 طالب



شجع نجاح البرنامج في المرحلة التجريبية المدارس والطلبة والطالبات على الاستفادة منه والانضمام إليه، حيث تم تسجيل 30 مدرسة حتى الآن بعد تقدم 150 مدرسة، إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم (مدرسة جون الكويت)، كما يستفيد من برنامج «Bankee» حوالي 15000 طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم.



كما أطلق برنامج «Bankee» موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «انستغرام، تيك توك ويوتيوب»، لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات في مختلف المدارس على مدار العام.



تصميم Bankee



وتم تصميم برنامج Bankee على شكل نظام اقتصاد الفصل الدراسي، وهو نظام يصور المدرسة كاقتصاد مصغر يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي، وهو قائم على نهج مبتكر وتفاعلي يتيح للطلبة والمعلمين استخدام منصة رقمية لإجراء مختلف المعاملات المالية ويشمل:



المنصة الرقمية



تعمل منصة Bankee الرقمية كبنك افتراضي، حيث يتسلم الطالب مخصصاته المالية، كالراتب والمكافآت، من خلالها كما يتم خصم الغرامات من حسابه البنكي، ويستخدم الطالب هذا الحساب لأداء التزاماته المالية، كالإيجار وفواتير الماء والكهرباء، إضافة إلى الشراء من دكان المدرسة بصورة مطابقة لمفهوم التعاملات المالية في الحياة الواقعية.



عملة Bankee



Bankoz هي العملة الافتراضية المستخدمة ضمن إطار برنامج Bankee، وهي وسيلة للتبادل في مختلف التعاملات والحوافز المالية.



وظائف Bankee



كما يتيح برنامج Bankee للطالب فرصة تولي وظائف أو مهام وظيفية، سواء داخل الفصل الدراسي أو على مستوى المدرسة، ويحصل مقابل ذلك على راتب إضافي، ‍ ويتم تحديد هذه الوظائف وفقا لنظام كل فصل دراسي، وتشمل أداء مهام مثل مراقبة الحضور والغياب، ومساعدة معلم الفصل، كما يتضمن البرنامج وظائف على مستوى المدرسة، مثل عضوية مجلس طلاب المدرسة، وفريق الإذاعة المدرسية.



المصاريف والمدفوعات



ستمكن هذه الخاصية كل طالب من إدارة أموره المالية من خلال دفع المصاريف المرتبطة بوجوده داخل الفصل الدراسي، مثل استئجار الطاولات ودفع فواتير الخدمات مثل المياه والكهرباء.



المكافآت والمخالفات



ويضم برنامج Bankee أيضا نظاما للمكافآت والمخالفات، يهدف إلى غرس القيم الأساسية وتعزيز مفهوم المسؤولية عن الأفعال لدى الطلبة، حيث يحصل الطالب على المكافآت نظير سلوكه المتميز داخل الفصل، في حين تفرض عليه غرامة مالية في حال مخالفته لقوانين الفصل أو عند القيام بتصرف غير لائق.



دكان Bankee.. يحفز على التفاعل



يعد الدكان من المكونات الأساسية في تصميم برنامج Bankee والذي يحفز الطالب على التفاعل مع بقية مكونات البرنامج، مثل العمل، والادخار، والالتزام بالقوانين من أجل التمكن من شراء مختلف المنتجات باستخدام عملة Bankoz الافتراضية، وهو بمنزلة أداة عملية وتفاعلية ضمن نموذج اقتصاد الفصل الدراسي، تتيح للطالب فرصة شراء وبيع الأشياء الملموسة وغير الملموسة، مما يعزز المهارات المعرفية والقدرة على اتخاذ القرارات المالية لديه، وهو متاح للطلبة كمتجر واقعي له مساحة محددة داخل أسوار المدرسة، بالإضافة إلى توفيره كمتجر رقمي إلكتروني.



ويعرض دكان Bankee مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المرغوبة لدى الطلبة، مثل المستلزمات المدرسية والألعاب والقرطاسية والامتيازات المدرسية، حيث يسهم هذا النهج المتكامل في توفير تجربة تعلم وتسوق شاملة للطلبة تنمي كفاءتهم المالية في كل من الأسواق الفعلية والافتراضية.



دور المعلم محوري في الإرشاد والتوجيه



منح برنامج Bankee المعلم دورا محوريا في إرشاد وتوجيه الطلبة من خلال مساعدتهم في تحديد أهدافهم المالية، ومراقبة تقدمهم، وتقديم الدعم اللازم لضمان تطبيق نموذج اقتصاد الفصل الدراسي بشكل ناجح.



جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني أطلق المرحلة التجريبية من برنامج «Bankee» العام الماضي بمشاركة 9 مدارس من مختلف المحافظات بينهم 6 مدارس حكومية و3 مدارس خاصة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» استهدفت تقييم إعدادات تطبيق البرنامج من خلال إشراك المعلمين والطلبة في ورش عمل تمهيدية لفحص وتعزيز خصائص التطبيق وتعديلها لتنسجم مع المنهج التعليمي القائم.