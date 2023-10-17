بيروت - أحمد عزالدين



أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الدفاع عن غزة ليس مسؤولية الفلسطينيين وحدهم بل مسؤولية الأمة جمعاء، لافتا إلى أن المشروع الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إذا ما قدر له أن يمر هو ليس سقوطا وقضاء على القضية الفلسطينية، بل سقوط للأمن القومي العربي والإسلامي.



كلام الرئيس بري جاء خلال الكلمة التي ألقاها عبر تقنية «الفيديو كول» في المؤتمر الطارئ الذي عقد في الجزائر على مستوى رؤساء المجالس النيابية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي لمناقشة الحرب على غزة، وقال: 5 دقائق متاحة لي لا تكفي لاستعادة مشهد صرخة تلك المرأة الفلسطينية الثكلى التي أطلقتها مدوية وهي تبحث عن أطفالها الذين قضوا على حين غفلة، فقدتهم جميعا قبل ان يتناولوا طعام الإفطار.

وقال إن المشروع الإسرائيلي الذي ينفذ الآن فوق جغرافيا قطاع غزة بالدم والنار والتدمير والذي يتبارى المستويان السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي التباهي بإعلانه وكشف نواياه من خلال العودة إلى التلويح بمخطط «الترانسفير» للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، إذا ما قدر لهذا المخطط أن يمر هو أيضا مشروع تجزئة وتقسيم للمنطقة بأسرها إلى دويلات طائفية وعرقية متناحرة تكون إسرائيل فيها هي الكيان الأقوى.

وأضاف بري: باسمي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني نوصي مؤتمركم بالمسارعة فورا إلى تشكيل وفود حكومية من دول المنظمة تتحرك وتتوزع على جميع عواصم القرار في العالم لوقف حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضغط أيضا من أجل وقف كل مشاريع التهويد.