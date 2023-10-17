بيروت - عمر حبنجر



فسر خفض التراشق النسبي وتراجع وتيرة القصف المتبادل على جانبي الحدود جنوب لبنان، على انه قبول إسرائيلي بعرض أميركي بألا تكون هي المبادرة بشن هجوم على لبنان، مقابل التزام واشنطن بالتدخل حال كانت المبادرة إلى ذلك من جانب «حزب الله»، بحسب ما زعمت صحيفة «يدعوت احرونوت» الاسرائيلية أمس.



لكن ذلك لم يبدد المخاوف من احتمال اشتعال جبهة الجنوب في أي وقت، وقد هدد المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي بأن «الجيش الإسرائيلي منتشر وجاهز بقوة كبيرة في الشمال، وقمنا بتعزيز قواتنا، ونرد بشكل هجومي وبإصرار ضد كل اعتداء ينفذ ضدنا»، مشددا على أنه «إذا أخطأ «حزب الله» التقدير في تجربتنا، فإن الرد سيكون فتاكا». واتهم أدرعي في تصريح نشره عبر منصة «اكس» حزب الله بتنفيذ عدة عمليات إطلاق قذائف بتوجيه قال انها جاءت بـ «دعم إيراني في محاولة لصرف أنظارنا عن الجهود العملياتية في الجنوب وبذلك عرض لبنان ومواطنيه للخطر».



وبالفعل، اعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف خمسة مواقع في شمال إسرائيل، فيما ذكر مصدر أمني في لبنان وقناة المنار التابعة لحزب الله أن إسرائيل قصفت مناطق لبنانية.



وافادت وسائل اعلام لبنانية بوقوع اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، تفعيل خطة «لإخلاء 28 بلدة إسرائيلية على الحدود اللبنانية».



وقال الجيش في بيان نقلته وكالة «الأناضول» التركية: «تعلن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن تنفيذ خطة لإجلاء سكان شمال إسرائيل في المنطقة التي تبعد حتى 2 كم عن الحدود اللبنانية إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة».



المصادر اللبنانية المتابعة، قالت ان جولة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وكذلك جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة، رسمتا خطوط الحل على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»: كسر هيبة الجيش الإسرائيلي قابله تنفيس بنيامين نتنياهو عن كربه بالتدمير الإجرامي لمدينة غزة.



واعتبرت المصادر ان ما حصل من تراشق مدفعي وصاروخي على الحدود الجنوبية للبنان وبقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات كان مجرد رسائل سياسية وليست قذائف، وأن المعادلة التي حسمت الأمر باتجاه التهدئة كانت وضع حقل كاريش النفطي الإسرائيلي ضمن لائحة أهداف الحزب، كما ورد على لسان جبران باسيل، صاحب «تفاهم مار مخايل» مع «حزب الله»، وأكدها مسؤول كبير في «حزب الله»، كما تقول «النهار» البيروتية، بقوله: اذا استمرت الحرب وداعا كاريش.



وبحسب المصادر المتابعة، فإن التصعيد التدريجي في جنوب لبنان، كما في غزة، وارد كلما تعثرت الخطوات الإيجابية المطلوبة، سواء على صعيد إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة، أو على مستوى التعنت الإسرائيلي فيما يخص استمرار وجوده في مزارع شبعا المحتلة.



ووصلت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى بيروت أمس، مرورا بإسرائيل ومصر، حيث حذرت من تدخل فرقاء آخرين لاستغلال التصعيد الحاصل، وطالبت بفتح مختلف المعابر في القطاع ورفع الحصار عنه.



والتقت كولونا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري فوزير الخارجية عبدالله بوحبيب.



وشدد ميقاتي خلال الاجتماع على «اجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة»، معتبرا أن وقف اطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الامر.



بدورها، أبدت الوزيرة كولونا قلقها من الأوضاع في المنطقة. وقالت «ان فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية، بالإضافة الى الاعضاء الدائمين في مجلس الامن».



وقالت «يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة».



وبعد الوزيرين الايراني والفرنسية، يصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بيروت اليوم بزيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره اللبناني، على ما اعلنت وزارة الخارجية التركية.



وقالت إن الزيارة «لبحث القضايا الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا على الصعيدين الإقليمي والعالمي».