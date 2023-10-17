عدلت وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، أسعار مبيع بعض أنواع المحروقات الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وفق «سعر التكلفة».



وبحسب القرار، فقد تم خفض سعر مبيع ليتر البنزين «أوكتان 95» إلى 12200 ليرة سورية، بدلا من 14360 ليرة. وفي قرار منفصل، حددت الوزارة سعر مبيع بعض أنواع المحروقات المخصصة للقطاع الصناعي، وهي المازوت «الحر» ليصبح سعر مبيع الليتر منه 11985 ليرة، وسعر طن الفيول بسبعة ملايين و658 ألفا و700 ليرة سورية، وطن الغاز «السائل الدوكما» بعشرة ملايين و207 آلاف و600 ليرة سورية.



يأتي تخفيض الأسعار بعد آخر صادر عن الوزارة حددت فيها أسعار المحروقات مطلع أكتوبر الحالي. وتوزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن عبر البطاقة الذكية، لكن الكميات محدودة للغاية ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد «المدعومة» أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.