قضت المحكمة الدستورية في جورجيا بأن رئيسة البلاد سالوميه زورابيشفيلي انتهكت الدستور عبر قيامها برحلات خارجية غير مصرح بها، ما يمهد لعزلها. وفي سبتمبر الفائت، تحرك نواب من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم لإطاحة الرئيسة، وسط مخاوف متزايدة لدى المعارضة من ابتعاد تبليسي من أوروبا وتقاربها مع روسيا. وقال نواب الحزب الحاكم إن زورابيشفيلي التقت زعماء أجانب للضغط من أجل عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي بدون الحصول على إذن من الحكومة.



واعتبر رئيس المحكمة الدستورية ميراب تورافا أن «رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي انتهكت دستور جورجيا عبر قيامها بزيارات خارجية بدون موافقة الحكومة».



وتتولى زورابيشفيلي (71 عاما) منصب الرئيس منذ العام 2018.



لكن الحزب الحاكم في جورجيا أقر بأن فرصه لإطاحة زورابيشفيلي ضئيلة لأنه لا يسيطر إلا على 84 مقعدا في البرلمان، في حين أن عزل الرئيس يحتاج إلى دعم 100 نائب على الأقل.



وأعلنت أحزاب المعارضة أنها لن تدعم عزل زورابيشفيلي.