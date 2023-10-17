أقر آين ديفيس، وهو بريطاني سبق أن اتهم بالانضمام إلى خلية تابعة لتنظيم «داعش» تعرف باسم «البيتلز»، بأنه مذنب في 3 جرائم إرهابية أمام محكمة في لندن أمس. وألقي القبض على ديفيس (39 عاما) في مطار لوتن بلندن أغسطس الماضي بعد ترحيله إلى بريطانيا قادما من تركيا، حيث أدين بالانضمام إلى التنظيم.



ومثل ديفيس أمام محكمة «أولد بيلي» بلندن أمس عبر رابط فيديو من داخل محبسه، وأقر بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بتمويل الإرهاب وحيازة سلاح ناري لأغراض إرهابية. وقال القاضي مارك لوكرافت، إنه سيصدر حكما بحق ديفيس في 13 نوفمبر المقبل.



وارتبط اسم ديفيس في وقت سابق بخلية تابعة لداعش كانت مهمتها حراسة السجناء الأجانب في سورية، والتي أطلق عليها اسم «البيتلز» لأنهم كانوا معروفين بأنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية. وذكرت تقارير أن الخلية كانت تحتجز رهائن غربيين في سورية وقتلت بعضهم في بعض الحالات، ومنهم الصحافيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملة الإغاثة كايلا مولر.



ونفى ديفيس مرارا انضمامه إلى الخلية، وقال محاميه مارك سمرز في جلسة استماع أولية العام الماضي، إن المدعين الأميركيين لم يوجهوا اتهامات الى ديفيس بسبب وجود أدلة على أن الخلية كانت تتألف فقط من 3 أعضاء.