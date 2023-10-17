دمشق ـ هدى العبود



أعلنت منصة «تيم تاين» انطلاق عرض مسلسل «العرافة» للمؤلف حمزة اللحام، والمخرج يزن هشام شربتجي، على أن يبدأ العرض للمسلسل قريبا.



تدور أحداث «العرافة» في نطاق 10 حلقات، وهو من إنتاج شركة «دراما شليف» من بطولة: تولين البكري، يزن السيد، ليليا الاطرش، جفرا يونس، وغيرهم.



وكانت منصة «تيم تاين» قد نشرت البوستر الترويجي للمسلسل، معلنة أنها ستبدأ عرضه قريبا.



ويتناول العمل عددا من القضايا الاجتماعية، تتمحور حول تأثر الإنسان بالأعمال السيئة التي يرتكبها، فتلاحقه كظله طيلة حياته، وقد تم تصويره في العاصمة السورية دمشق خلال الشتاء الماضي.



ويعد «العرافة» العمل الإخراجي الأول للفنان يزن شربتجي بعد خبرة طويلة في مجال إدارة التصوير، واستطاع المخرج السوري لفت الانتباه بموهبته الإخراجية التي ورثها عن والده الراحل هشام شربتجي الملقب بـ «شيخ الكار».