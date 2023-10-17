فتح باب المشاركة في مهرجان الكويت المسرحي الـ23 المزمع إقامته سبتمبر المقبل



مفرح الشمري



أصدر الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل تعميما إداريا، حصلت «الأنباء» على نسخه منه، يتضمن وقف جميع العروض المسرحية والاستعراضية بأنواعها، وذلك استنادا إلى توجيهات مجلس الوزراء لوزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وحدادا على أرواح شهدائه، وتأكيدا على موقف الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي.



وقد تم إرسال التعميم لجميع الفرق المسرحية الأهلية لإبلاغ أعضائها بهذا التعميم الذي صدر أمس الأول للعمل به منذ صدوره.



مهرجان الكويت المسرحي



من جانب آخر، فتحت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، باب المشاركة للفرق الأهلية والحكومية وشركات ومؤسسات الإنتاج المسرحي، التي ترغب في المشاركة في أنشطة مهرجان الكويت المسرحي في دورته الثالثة والعشرين، والمزمع إقامتها من 12 إلى 22 سبتمبر المقبل، وسوف يتم اختيار الفرق المشاركة في المهرجان بعد قراءة النص من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها عن طريق المجلس الوطني، على أن يتم تقديم النصوص مع طلب المشاركة بمقر مبنى إدارة المسرح - مسرح الشامية.



وحدد المجلس الوطني الطلبات وهي: 5 نسخ من النص المسرحي الذي ترغب الجهة في المشاركة به، وصورة من الترخيص الصادر من «الوطني للثقافة» لمزاولة مهنة الإنتاج المسرحي، وإيداع النص المسرحي في مكتبة الكويت الوطنية، وتعبئة استمارة المشاركة.