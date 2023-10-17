يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد وديا أمام المنتخب السعودي 21-28 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس في قطر ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستنطلق في قطر غدا.



وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب كل من إيران، والبحرين، وقطر المستضيف، واليابان وكازاخستان.



وافتقد الأزرق عدة لاعبين أساسيين في المواجهة بداعي الإصابة منهم سيف العدواني ومحمد عامر وفواز المشاري. وسيفتتح الأزرق مشواره في التصفيات بمواجهة المنتخب الإيراني الخميس المقبل في الثالثة عصرا.



وأعد الجهاز الفني بقيادة المدرب سعيد حجازي العدة ووضع النقاط على الحروف فنيا عبر تعزيز مكامن القوة ومعالجة مواطن الضعف بالإضافة إلى دراسة المنافس ووضع السبل المناسبة لتجاوزه.



وكان حجازي قد صرح في وقت سابق، بأن منتخبنا الوطني على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في دورة الألعاب الآسيوية ولديه الثقة الكاملة بإمكانيات وقدرات اللاعبين على تمثيل المنتخب بالصورة التي تليق بكرة اليد الكويتية.



إلى ذلك، اتجه طاقم تحكيمي مكون من معالي العنزي ودلال النسيم إلى قطر للمشاركة في إدارة بعض مباريات التصفيات الآسيوية.