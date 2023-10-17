هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية، على فريق برقان 2-1 في ختام مباريات السماوي الودية خلال فترة التوقف الدولي، وقبل مواجهته مع الجهراء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 5 لدوري زين للدرجة الممتازة. سجل هدفي الفريق محمد الهويدي ومحمد صباح.



ولم يشرك المدرب الوطني د.محمد المشعان المحترفين الدوليين بالفريق، السنغالي سيزار اوسينو، والغاني ايساكا ابودو، والبرازيلي أليكس ليما، والبرازيلي سيباستياو جونيور «سيبا»، وأتاح الفرصة للغامبي سانغ بيير فقط، فيما غاب لاعب الوسط فهد مرزوق لمعاناته من إصابة خفيفة، ويتوقع أن يكون حاضرا لمواجهة «أبناء القصر الأحمر».



وغلب على تشكيلة السالمية في مباراته الودية مع برقان الطابع الشبابي، حيث أشرك المشعان العديد من اللاعبين الشباب (تحت 21 سنة)، بالإضافة إلى العناصر الأساسية من الفريق الأول.