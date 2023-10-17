أعلن مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) المنظمة وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي، عن إقامة بطولة الكويت الدولية الرابعة للفنون القتالية للمحترفين مساء 4 نوفمبر المقبل، وذلك على صالة مجمع ارجان في ضاحية صباح السالم.



وستشهد بطولة الكويت الدولية الرابعة إقامة 9 نزالات في مختلف الأوزان، 5 منها للملاكمة، و4 في للمواي تاي، منها نزالان رئيسيان، الأول على حزام (KSP) للشرق الأوسط للملاكمة، ويجمع بين الملاكمين عدنان القزويني وجراح العنزي، فيما سيكون النزال الثاني على حزام (KSP) للشرق الأوسط للمواي تاي، بين اللبناني مهند المغربي، والتونسي حاتم جوعا، وسيشرف على النزالات قضاة دوليين، وفقا لقوانين ولوائح المجلس العالمي للملاكمة والمواي تاي.



وأكد الفجي أن البطولة تأتي دعما للشباب الرياضي، المحب للفنون القتالية، ولتطوير القدرات الفنية لأبطال الكويت والعرب، وتمهيدا لانخراطهم في المنافسات العالمية للمحترفين، وقال: «نسعى لمواصلة النجاح الذي تحقق في البطولات الدولية الثلاث الماضية، وستشهد البطولة ولأول مرة نزالا في الملاكمة على حزام (KSP) للشرق الأوسط، ونزال آخر على حزام (KSP) للشرق الأوسط للمواي تاي»، موضحا أن جميع المشاركين في النزالات سيحصلون على جوائز مالية وعينية، بالإضافة إلى ميداليات متنوعة.