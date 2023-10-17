اختتمت أول من أمس بطولة الكويت الدولية الـ (24) للتنس للناشئين والناشئات التي أقيمت على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع التنس الدولي بمنطقة الزهراء بمشاركة 51 لاعبا من 24 دولة، إذ حضر المباراة النهائية وتتويج الفائزين كل من أمين سر عام الاتحاد الكويتي للتنس فالح بداح العتيبي ومساعد أمين السر العام عبدالصمد حبيب العريان.



وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز اللاعب إيثان داسيت من بلجيكا بالميدالية الذهبية لفردي الناشئين بعد تغلبه على اللاعب أنطوني مكرزل من لبنان 2-1، وفي مسابقة فردي الناشئات فازت اللاعبة كنزي آنا رابات من رومانيا بالمركز الأول بعد تغلبها في المباراة النهائية على اللاعبة ميلانا كونوفالوفا 2-0. وفي مسابقة زوجي الناشئين، فاز الثنائي المكون من اللاعبين زيد شلباية (الأردن) وزميله فيد شيتي (الهند) بالمركز الأول بعد تغلبهما على الثنائي المكون من اللاعبين هرموت فيدلر (النمسا) وزميله ماتس بوتبيكر (ألمانيا) 2-0. أما في مسابقة زوجي الناشئات، فقد فاز الثنائي المكون من اللاعبتين ليان أبو حامد (أستراليا) وزميلتها نترا كوزو (هنغاريا) على الثنائي المكون من اللاعبتين إليزافيتا زيلينوفا وزميلتها ميلانا كونوفالوفا 2-0. وقد أدار البطولة الحكم الدولي أسيل الشاهين كحكم عام وساعدها طاقم من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.