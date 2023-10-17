الدوحة - فريد عبدالباقي



يلتقي منتخب قطر الأول لكرة القدم، مع نظيره الإيراني في الـ 9:00 مساء اليوم، في نهائي بطولة «الأردن الرباعية» الدولية التي تختتم اليوم بستاد عمان الدولي، ويسبقه لقاء يجمع بين المنتخبين الأردني والعراقي في الـ 6:00 مساء لتحديد المركز الثالث، وتأتي مشاركة العنابي في بطولة الأردن استعدادا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حيث يلتقي يوم 16 نوفمبر المقبل مع الفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأزرق والهند.. بالإضافة إلى بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



وكان العنابي صعد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على شقيقه العراقي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما فازت إيران على الأردن 3-1.



هذا، وبدأت أمس عملية بيع تذاكر المباراة القادمة بين ‎السد القطري والفيصلي الأردني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، والتي ستقام في الـ9:00 مساء الاثنين المقبل على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وتباع التذاكر خلال المتجر الرسمي بالنادي القطري، والمتجر الرسمي في فيلاجيو.



وقررت إدارة نادي السد تخصيص ريع التذاكر لدعم مشاريع حملة ‎ «فداك فلسطين» من خلال الهلال الأحمر القطري.