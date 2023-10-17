اللحوم المصنّعة محرضة للسرطان العدواني

كشفت دراسات علمية عديدة وجود علاقة بين تناول اللحوم المصنعة، وزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان. فهذه النوعية من اللحوم تحفز السرطان العدواني، ويسهم الإكثار منها مثل النقانق وغيرها في زيادة خطر الإصابة بالسرطان. ويعتبر سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية. وهذا السرطان يصيب الأشخاص الذين أعمارهم فوق 65 عاما. ويكتشف هذا السرطان عادة لدى الرجال والأشخاص المدمنين على التدخين والذين يعانون من السمنة والتهاب البنكرياس المزمن. وأعراض سرطان البنكرياس هي: ألم في أعلى البطن ينتقل إلى الظهر، اصفرار الجلد وبياض العينين وحكة جلدية. كما يجب عدم تجاهل فقدان الوزن غير المبرر وعدم الراحة بعد تناول الطعام. وتوصي الأكاديمية بالإكثار من تناول الفواكه والخضراوات للوقاية من التهاب البنكرياس، والامتناع عن تناول اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية المحلاة وعدم الإفراط في تناول الأطعمة المالحة. كما يساعد الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن طبيعي على الوقاية من المرض.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»



