استغرب سوريون قيام وزارة الدفاع والدفاع المدني بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في كل من دمشق واللاذقية أمس، فيما تسود مخاوف من اتساع رقعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت صفحات اخبارية محلية انه تم تجريب صفارة الإنذار المركزية في العاصمة دمشق عند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، كما تم إجراء تجربة لصفارة الإنذار المركزية في محافظة اللاذقية الساعة الثالثة عصرا.



وتساءل ناشطون عن سبب هذا الإعلان الذي يأتي لأول مرة طوال سنوات الحرب. ولم تطلق صافرات الانذار يوم القصف الجوي الذي تعرضت له مواقع عدة في دمشق وحمص عام 2018 عندما استهدفت صواريخ الطائرات الفرنسية والأمريكية وبريطانيا مبنى البحوث في دمشق ردا على قصف دوما الكيماوي. كما أنها لم تطلق ولا مرة رغم تنفيذ اسرائيل عشرات الغارات في دمشق وحلب وحمص واللاذقية، وآخرها الضربة التي وجهتها الخميس الماضي لمطاري دمشق وحلب في وقت واحد، ولم تطلق صافرات الإنذار حينها.



سؤال آخر تداوله الدمشقيون حول: «وين بدنا نروح؟» خصوصا أنه لا أحد يعرف ما اذا كانت هناك ملاجئ وان وجدت فلا أحد يعرف أين هي.



ونقل تقرير لموقع «روزنة» عن مواطنة أطلقت على نفسها اسم ليلى قولها «سأبقى في المنزل، فأنا أساسا لا أعرف أين تتوفر ملاجئ في مدينة دمشق».



وليست هي الوحيدة التي لا تمتلك معلومات عن كيفية التصرف في حال كان هناك هجوم عسكري ما، فالمعلومات المتوافرة فقط هي قيام الجهات المسؤولة بتجريب صافرات الإنذار فقط، إنما لم تصدر أي تعليمات عما يجب ان يفعله المواطنون في حال وقوع هجوم.



وتؤكد ليلى أنها لا تعرف أين تقع الملاجئ العامة في مدينة دمشق، وكل ما تعرفه هو وجود ملجأ واحد عام في منطقة باب شرقي، وتضيف: «لا أعرف أساسا إذا كان مهيئا ومؤهلا لاستقبال الأهالي في حال حدوث أي طارئ».



وقالت إن أول ما ستقوم به هو العودة إلى المنزل في حال سماع صافرات الإنذار، «سأبقى مع أهلي، أو في حال عرفنا أين تقع الملاجئ سأعمل على تجهيز ماء وخبز ودواء، المهم ألا أبقى في الطريق».



على عكس ليلى، يؤكد وسيم أن مغادرة المنزل هي أول ما سيقوم به في حال حدوث أي طارئ، نافيا معرفته بوجود ملاجئ سوى تلك المتوافرة في المدارس.



وفي حال عدم قدرته على مغادرة المنزل، يوضح وسيم أنه سيبقى في غرف داخلية بعيدة عن النوافذ والزجاج، تحت سقف محمي.



بينما طرح كثير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول جاهزية مدينة دمشق لأي حدث تطلق لسببه صافرات الإنذار، معلقين: «وبعدها وين نروح»؟



وتلقى آخرون الخبر بسخرية وتساءلوا «هل سمع أحد صافرات الإنذار»، ليرد آخرون بأنها أطلقت لكنها كانت في وضعية الـ «ميوت».



مصادر متقاطعة مسؤولة تحدثنا إليها أكدت أنها لا تمتلك معلومات واضحة عن الإجراءات التالية لإطلاق صافرات الإنذار في حال الخطر، وأكدت أن خريطة توزع الملاجئ والمعلومات عنها هي أمور عسكرية لا يمكن نشرها دون الرجوع إلى وزارة الدفاع.



وكان نقل موقع جريدة الوطن الموالية عن مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد الركن جلال داوود قوله إنه تم إطلاق صافرات الإنذار بشكل تجريبي في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، داعيا الى عدم الخوف أو القلق لأن الأمر يعد تجربة للتأكد من الجاهزية.



وأضاف داوود أن فرق الدفاع المدني ستقوم بجولة على الملاجئ في عدد من المناطق ضمن محافظة اللاذقية ريفا ومدينة.