وكالات: قال ابوعبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، ان العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب وعمد منذ اليوم الأول من هذه المعركة إلى عدوان همجي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان.



واضاف ابو عبيدة خلال كلمة له، ان العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه.

واكد الناطق باسم القسام ان تلويح جيش الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا، واضاف ، "نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا".



وقال "ان لدينا مابين 200 و 250 اسيرا فقد منهم 22 حياتهم خلال قصف اسرائيلي". وتابع، نقف اليوم لنوجه التحية للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.