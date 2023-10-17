سلطان العبدان ـ عبدالعزيز المطيري



طالب رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون برلمانات الدول الإسلامية بالضغط الفاعل إقليميا ودوليا لوقف الهجمات المتواصلة بلا هوادة على أهل غزة، مستنكرا الصمت عن وجود مليوني فلسطيني في غزة قطعت عنهم أساسيات الحياة ويتعرضون لأكبر عملية إبادة بشرية تبث على الهواء مباشرة وتستخدم فيها أبشع الأسلحة.



جاء ذلك في كلمة للسعدون خلال مشاركته في اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الطارئ (عن بُعد) لبحث التطورات الخطيرة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



ودعا السعدون إلى توجيه التحرك في المجتمع الدولي، لاسيما أمام مجلس الأمن، لإرغام الكيان الصهيوني على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.



وأمس، ترجم النواب تفاعلهم الميداني إلى إجراءات دستورية، حيث قدم 47 نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.



من جانبه، أعلن النائب مرزوق الغانم أنه أودع طلبين لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لعقد دوري انعقاد غير عاديين لمناقشة الأحداث في غزة، واستعدادات الحكومة في مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بالكويت، حتى يتسنى للنواب الراغبين في التوقيع عليهما.