أفادت قناة "العربية" بأنه تم تعليق جلسة مجلس الأمن حول غزة بطلب عربي بسبب "ضعف مشروع القرار البرازيلي".

وكانت الجلسة تحولت إلى مغلقة لمناقشة تطورات الحرب.

وقدمت كل من روسيا والبرازيل نص مسودتين. ويحتاج إصدار أي قرار لموافقة 9 من أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا دون استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا أو الولايات المتحدة، حق النقض.



ويدعو مشروع قرار روسيا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فيما يدعو مشروع القرار البرازيلي إلى هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات. ويدين كلاهما العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع الأفعال الإرهابية ويدعوان إلى إطلاق سراح الرهائن.

ويدين المشروع البرازيلي حركة «حماس»، بينما لم يذكرها مشروع القرار الروسي.



ودون ذكر اسم إسرائيل، يدعو نص مشروع القرار البرازيلي أيضا إلى إلغاء الأمر الإسرائيلي الموجه للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في شمال قطاع غزة بالاتجاه إلى جنوبه.