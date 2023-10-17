فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوا.

وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.

جاء ذلك بعد استئناف جلسة عقدها مجلس الأمن حول التطورات في غزة وتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا، بعد تعليقها بطلب إماراتي.

وقدمت كل من روسيا والبرازيل نص مسودتين. ويحتاج إصدار أي قرار لموافقة 9 من أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا دون استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا أو الولايات المتحدة، حق النقض.