يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان الصهيوني غدا الأربعاء، في زيارة محفوفة بالمخاطر في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لتصعيد هجومها على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والذي تسبب في أزمة إنسانية في غزة وأثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع مع إيران.

وستمثل زيارة بايدن استعراضا مهما للدعم الأمريكي لأكبر حليف لها في الشرق الأوسط.

وشدد الكيان الصهيوني حصاره على قطاع غزة الذي تديره حماس، بما يشمل تقييد دخول الوقود، وقصف المنطقة بضربات جوية أدت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريد مئات الآلاف.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات استمرت ساعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بالإعلان عن زيارة بايدن لإسرائيل.

وقال بلينكن للصحفيين "سيسمع الرئيس من إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن شعبها بينما نواصل العمل مع الكونجرس لتلبية تلك الاحتياجات".

وأضاف أن بايدن سيجتمع مع نتنياهو ويؤكد مجددا التزام واشنطن تجاه أمن إسرائيل ويتلقى ملخصا شاملا عن أهدافها واستراتيجيتها في الحرب.

وتابع "سيسمع الرئيس من إسرائيل كيف ستدير عملياتها بطريقة تقلل من الخسائر من المدنيين وتساعد في تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تستفيد منها حماس".

وقال بلينكن أيضا إنه ونتنياهو اتفقا على تطوير خطة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، ولم يخض في تفاصيل.

وذكر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بايدن سيسافر بعد زيارة إسرائيل إلى الأردن للقاء الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتقول السلطات في غزة إن أكثر من 2800 شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الجاري، ربعهم تقريبا من الأطفال، وإن ما يزيد عن عشرة آلاف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الإمدادات.