يستحق المبعوث مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقـط مع خصم البدلات والكوادر طيلة مدة البعثة

الجويسر : حصول الموظف على الدرجة ليس بالضرورة أن تتم ترقيته إلى وظيفة أخرى

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر، عن فتح باب التقدم لمن يرغب في استكمال دراسته العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الدول العربية والأجنبية عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية على ان يكون آخر يوم للتقديم الخميس 26 أكتوبر الجاري .

وقال الجويسر في نشرة أصدرها وتلقت "الأنباء" نسخة منها: "رغبة من الوزارة في إتاحة الفرصة للعاملين بها لمواصلة دراستهم العليا بهدف الارتقاء بمستوى كفاءتهم ، ولمساعدتهم على القيام بأعباء العمل في الحقل التربوي والإداري وخدماته. فإنه يسر الوزارة أن تعلن لمن يرغب من العاملين في استكمال دراستهم العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في إحدى الدول الشقيقة والعربية أو الأجنبية أن يتقدم بطلبه اعتبارا من تاريخ هذه النشرة وفقا للشروط والأحكام التالية :

* شروط الإيفاد في بعثات دراسية للحصول على درجة الماجستير و الدكتوراه:

1.أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2 ألا يتجاوز السن عند الإيفاد للبعثة الدراسية عن أربعين سنة ميلادية.

3ـ ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة في نفس التخصص وانتهت بالإلغاء

4. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب بتقدير امتياز أو جيد جدا أو ما يعادله بالنسبة للماجستير.

5ـ أن تكون له مدة خدمة متصلة ولا تزال مستمرة في وزارة التربية لا تقل عن سنتين بعد الحصول على المؤهل للتخصص الفني - أربع سنوات للتخصص النظري .

6ـ أن تكون البعثة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظف.

7. يمنع تغيير التخصص الدراسي الموفد من أجله مهما كانت الأسباب .

8ـ أن يكون التخصص المطلوب من ضمن التخصصات المدرجة في نشرة الوزارة ولن ينظر للطلبات التي تدون بها تخصصات أخرى ليس بحاجة لها الوزارة.

9ـ أن يكون الموظف حاصلا على أخر تقريري كفاءة بتقدير (امتياز)

واوضح الجويسر في نشرته أحكام عامة بشأن الإيفاد في بعثات الماجستير والدكتوراه وهي :

-مدة البعثة للحصول على درجة الماجستير ثلاث سنوات ويمكن مدها 6 شهور إضافية أما مدها للسنة الرابعة بالنسبة لدرجة الدكتوراه فتكـون المـدة الاستثنائية ويمكن مدها 6 شهور إضافية بموافقة ديوان الخدمة المدنية.

-يستحق المبعوث مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية فقـط طـول مـدة البعثة وتخصـم البدلات والكوادر اثناء البعثة الدراسية ولايستحق اي مخصصات ماليـة مثـل (تـذاكر البدلات السفر + رسوم التسجيل )

-يمنح المبعوث بدل كتب بواقع (300) دينار سنوياً .

-يلتزم المبعوث بعد انتهاء البعثة بخدمة الدولة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة

-يلزم كل مبعوث تلغى بعثته وكل من لا يخدم الدولة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة سواء أكان ذلك بسبب الاستقالة أو الفصـل بـرد ( 50 % ) مـن المـرتـبـات والبـدلات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة.

-يلتزم المبعوث بعد التخرج بالعمل في الجهة التي تحددها له الوزارة ، ويؤخذ بعين الاعتبار أن حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه هو من أجل التنمية التربوية ورفع مستوى كفاءته فقط وليس بالضرورة أن تتم ترقيته إلى وظيفة أخرى.

-موافقة الوزارة المبدئية للمرشح لا تعنى موافقة نهائية ولا يحق له الانقطاع عن العمل إلا الحصول على قبول من الجامعة وموافقة ديوان الخدمة المدنية وصدور قرار من الوزارة بالإيفاد.

-لا يعد قبول طلب المتقدم الكترونيا قبولا نهائيا بعد ترشيحه من الوزارة ومنحه موافقة مبدئية ، وسيتم اختيار المرشح وفقا للأعداد المعتمدة للخطة المحليـة مـن ديـوان الخدمة المدنية لميزانية العام 2024/2023 وحسب احتياجات الوزارة من التخصصات المعتمـدة مـن القطاعات المختلفة.

واكد الجويسر علـى جـميـع المـوظفين الراغبين في الحصـول عـلـى بعثة دراسية لدراسة الماجستير أو الدكتوراه خارج الكويت في التخصصات المذكورة للعام 2024/2023 ممن تتوفر فيهم شروط البعثة الدراسية التقدم بطلباتهم اون لاين) خلال أسبوعين من تاريخ إصدار النشرة وبحد أقصـى نهاية يوم الخميس الموافق 26 اكتوبر 2023 على الموقع الإلكترونـي لـوزارة التربية www.moe.edu.kw الخدمات الإلكترونية البوابة الإدارية خدمات البعثات والإجازات الدراسية وسیتم استبعاد الطلبات التي لم يتم تعبئتها بالكامل والطلبات غير المرفقة بكامل المستندات والتي لا تنطبق عليها شروط البعثة الدراسية ولن يتم استقبال الطلبات يدويا أو الواردة بعد هذا التاريخ .

ولأي استفسار يمكن التواصل عن طريق خدمة WhatsApp على الرقم ( 25321408، أوالمراجعة شخصياً عبر حجز موعد عن طريق منصة متى للحضور إلى إدارة التطوير والتنمية في منطقة الجابرية - قطعة 2 شارع 105 ، مقابل ثانوية فهد الدويري) .