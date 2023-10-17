شريف حمدي



قفزت سيولة بورصة الكويت خلال جلسة اليوم لتصل إلى أكثر من 68 مليون دينار مرشحة للزيادة عند إغلاق جلسة التداول التي لا تزال مستمرة، وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية وخاصة البنكية في مقدمتها بيتك والوطني والخليج وبوبيان.



وظهر من خلال التعاملات إقبال لافت على الأسهم القيادية وخاصة بالسوق الأول الذي قفز إلى 3.4% محققا أكثر من 290 نقطة ليستعيد مستوى 7000 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي لأكثر من 80 نقطة بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة تزيد على 3% محققا 200 نقطة مكاسب.



ويبدو أن السوق تفاعل بشكل كبير مع بدء الافصاح عن النتائج المالية للتسعة اشهر الأولى من العام الحالي وسط توقعات بأن تكون ايجابية.