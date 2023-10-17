تستعد الإعلامية اللبنانية جومانا بوعيد لتطل من جديد في موسم ثان لبرنامج «يلا نحكي» الذي حقق حضورا كبيرا في موسمه الأول.

«يلا نحكي» واكب قصصا وحكايا كشفت للمرة الاولى وشكل نقلة في عالم الإعلام من حيث الأسلوب والشكل والمضمون.



تستضيف جومانا بوعيد في هذا الموسم عددا من المؤثرين في العالم العربي وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الحصرية، حوارات صادقة وصريحة، تقدم مضمونا مختلفا وتسلط الضوء على القصص الملهمة والمؤثرة.



ينطلق الموسم الجديد من يلا نحكي ابتداء من الأحد 22 أكتوبر الجاري في الساعة 9:30م بتوقيت بيروت على قناة LBC الفضائية.