الماجد: نمو المؤشرات والأرقام يعكس نجاح إستراتيجية الأعمال وقوة مركزنا المالي

حققنا نمواً إيجابياً يعكس نجاح خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية

«Nomo Bank» واصل نمو قاعدة أعماله من خلال سلسلة شراكاته المتنوعة

أعلن بنك بوبيان عن نتائجه المالية المميزة حتى نهاية سبتمبر 2023 محققا أرباحا صافية بلغت 61.1 مليون دينار بزيادة 26% عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت أرباحها 48.6 مليون دينار، فيما بلغت ربحية السهم 13.9 فلسا.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد «قدم بنك بوبيان أداء ماليا قويا خلال الربع الثالث مسجلا نموا إيجابيا على كافة المؤشرات والأرقام لتعكس نجاح خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية والمضي قدما تجاه تسريع عملية التطوير ورفع الأداء التشغيلي بشكل عام».



واستعرض الماجد أبرز الأرقام التي حققها البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.3 مليارات دينار بنسبة نمو 8% فيما بلغت محفظة التمويل 6.1 مليارات دينار بنسبة نمو 5% وبلغت الإيرادات التشغيلية 163.2 مليون دينار بنسبة نمو 7% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي إلى نحو 11.6%.



وأضاف أن بوبيان حقق أرقاما مالية قوية منذ بداية 2023 بالرغم من التحديات والمخاوف الاقتصادية التي تواجه العالم وتوابعها من ارتفاع في مستوى معدلات التضخم وذلك لما يمتلكه من استراتيجية ورؤية داعمة لتحقيق نمو مستدام مبنى على أسس ومنهجية واضحة.



وتوجه الماجد بالشكر للإدارة التنفيذية، وكذلك جهود جميع العاملين في البنك والتي تتسم بالاحترافية العالية مقدرا ما يبذلونه في سبيل تحقيق أفضل النتائج لتحقيق مؤشرات إيجابية على كل الأصعدة ليكون العام الحالي مميزا في مسيرة بوبيان لاسيما مع المزيد من خطط التوسع.



وكان بوبيان قد تمكن وبخطوات ثابتة من أن يكون ضمن أولى المؤسسات المالية الإسلامية ليتوج مع نهاية الربع الثالث بالعديد من الجوائز والتصنيفات العالمية التي استطاع البنك الحصول عليها من مجموعة مميزة من المؤسسات المرموقة وفي مقدمتها مؤسسات يورومني وغلوبل فاينانس وسيرفس هيرو العالمية.



وحقق البنك أكثر من 10 جوائز وتصنيفات عالمية مختلفة في مختلف قطاعات الأعمال كالتحول الرقمي والخدمات المصرفية الشخصية وتمويل الشركات والمسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة سواء على المستوى المحلي أو العالمي ليثبت ريادته ومكانته كمؤسسة مالية إسلامية ورقمية رائدة.



وأكد الماجد أن الفترة الأخيرة شهدت نهجا متطورا لخطط موسعة قائمة على معايير تعزيز وإحداث الشمول المالي الرقمي تمهيدا لانطلاقة نمو وتطور سريعة سنشهدها على مدار السنوات المقبلة لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية الرقمية.



وأوضح أن «بوبيان» كان له السبق في وضع أساسيات التحول الرقمي وتقديم حلول رقمية استطاعت ان تترك بصمتها وتحدث فارقا في القطاع المصرفي الإسلامي وبات لـ«بوبيان» تأثير مصرفي ورقمي واضح في صنع مستقبل واعد على مستوى الكويت والمنطقة ككل، لاسيما في ظل حدة التنافس بين قطاعات الأعمال.



وأعلن بوبيان مؤخرا عن منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة المتوافرة عبر تطبيقه للهواتف الذكية سواء للأفراد أو الشركات مثل إصدار بطاقة ڤيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع كأول بطاقة من نوعها على مستوى الكويت لتقديم حلول ائتمانية لعملائه وإتاحة الفرصة لهم بتجميع الأميال مقابل انفاقهم داخل الكويت وخارجها.



يأتي ذلك إلى جانب خدمة «تجوري التوفير» الجديدة التي تتيح للعملاء إنشاء تجوري لكل هدف يرغب العميل بالتوفير له وتحقيقه سواء للسفر أو لشراء منتج معين مع تحديد المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الهدف النهائي إلى جانب بطاقة بوبيان للعملات المتعددة والتي تتيح إمكانية إضافة 13 عملة لأهم الوجهات السياحية إلى البطاقة، كذلك يمكن للعملاء إضافة 5 محافظ بعملات مختلفة، والقيام بعملياتهم الشرائية أثناء السفر أو عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان.



وطرح خدمة «التعبئة التلقائية للبطاقة» الجديدة التي تسهل على العميل تعبئة بطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع والرقمية بشكل تلقائي عند الوصول إلى رصيد معين دون الحاجة الى تعبئتها يدويا، كذلك تقديم أفضل باقات حلول الدفع الرقمية المتطورة لعملائه بما يضمن خدمات دفع أكثر تميزا وشمولية مثل خدمة «Google Pay وApple Pay» بالنسبة للأفراد.





وأوضح الماجد أن «Nomo Bank» واصل نمو قاعدة أعماله من خلال سلسلة شراكاته المتنوعة لتوفير حلول تمويلية عقارية رقمية مميزة لعملائه في السوق البريطاني بمزايا تنافسية تتماشى مع متطلبات السوق العقاري للراغبين في شراء وحدات استثمارية أو سكنية خاصة ليكون «Nomo» أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة.



وأشار إلى انه بالرغم من حداثة «Bank Nomo» إلا ان ما يشهده خلال الفترة الأخيرة من توالي إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية إسهاما في تقديم تجربة مصرفية رقمية فريدة تلبي تطلعات واحتياجات عملائنا مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان.



وأشار الماجد إلى أن أي تطوير أو استحداث لخدمة جديدة هو نتاج التفاعل مع مختلف شرائح العملاء والاستماع بصورة مستمرة إلى آرائهم للوقوف على أساسيات ومنهجيات التطوير والتغيير لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات.



ويعد قطاع الشركات جزءا لا يتجزأ من بنك بوبيان، وفي ظل التحديات التي تتعلق بتقديم مستويات مختلفة من الخدمات والمنتجات للعملاء أصبح هناك ضرورة ملحة لتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي جميع احتياجات العملاء التجارية سواء كانت لوجستية أو مالية، الأمر الذي يعكس ريادته ودوره البارز في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتمويل مشاريع كبرى الشركات والنمو المتصاعد للصناعة التمويلية من خلال توفير كل أدوات الدعم والحلول التمويلية المبتكرة اللازمة للعديد من المشاريع الحيوية لعملائه من قطاع الأعمال.



ويواصل بوبيان دعمه لعملائه من المبادرين ورواد الأعمال المحليين من خلال تقديم باقة من الحلول المصرفية المتكاملة والمزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة معاملاتهم المصرفية بسلاسة وسهولة، وتم الإعلان مؤخرا عن توفير خدمة SoftPOS من خلال تطبيق نقاط البيع من كي-نت لإتمام عمليات الدفع من أي بطاقة بديلا عن أجهزة نقاط البيع التقليدية لنساهم في دعم قائمة الحلول والخدمات المصرفية ونعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية وتقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.



كذلك التحديث الأخير لخدمة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقميا ليشمل عددا من حلول الدفع الجديدة اغلبها يطرح لأول مرة في الكويت مثل خدمة «جدولة المدفوعات»، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذه الخدمة من خلال إعداد روابط دفع ترسل في أوقات الدفع المستحقة المحددة سواء أسبوعية أو شهرية أو حتى سنوية مع إمكانية إعادة إرسالها مرة أخرى كتذكير في حال عدم الاستجابة والدفع في المرة الأولى.



وعن «e-Pay Mandoob» التي اختص بها بوبيان لتكون الأولى أيضا من نوعها على مستوى الكويت من شأنها الحفاظ على سرية حسابات الشركة وأن يكون صاحب الشركة أو المسؤول هو المختص الوحيد للاطلاع على مجرى المعاملات على ان يقوم مندوب الشركة فقط بمتابعة تحصيل المدفوعات.



وواصل البنك تعزيز شبكة خدماته المصرفية من خلال التوسع في فروعه وأجهزة السحب الآلي وأجهزة للصراف الآلي التفاعلي لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 49 فرعا وذلك لتوفير تجربة مصرفية فريدة لعملائه على مدار الساعة لاسيما من خلال قنواته الرقمية لتوسيع دائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية.



واستمر البنك ببرامج مسؤوليته الاجتماعية وترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيته لإيصال رسالة محددة جعلته الأقرب دوما إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال مساهماته المختلفة في تعزيز الوعي المجتمعي لنكون في النهاية نموذجا يحتذى في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.



وتمثل شراكة بنك بوبيان الحصرية مع المبادر يوسف العمران والمعروف إعلاميا باسم بو جراح خير مثال على النهج الاستباقي المتبع لدى البنك لتهدف هذه الشراكة إلى القيام بمجموعة من المبادرات الاجتماعية والبيئية التي تركز على حماية النظام البيئي وتطبيق الاستدامة وفق معاييرها العالمية ذلك ضمن الحملة التي أطلقها يوسف العمران تحت شعار #بوجراح_يغير.



بالإضافة إلى فعالية Boubyan Adventurefest الرياضية التي نظمها بوبيان بجزيرة فيلكا بمشاركة عدد من عملائه الشباب من محبي الرحلات والمغامرات الاستكشافية ضمن مساهماته البارزة لتعزيز التوعية الصحية والرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل مستمر لجعلها أسلوب حياة.



واستمر البنك في دعم موارده البشرية باعتبارها ركيزة أساسية في كل ما حققه من إنجازات، من خلال الخطط الاستراتيجية والأكاديميات التدريبية والبرامج المميزة والشهادات العالمية التي تساعد على صقل مهاراتهم العلمية والعملية وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء في بوبيان.





لنكن على دراية



استمر البنك للعام الثالث على التوالي في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من الأمور المصرفية انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية.



المواهب الوطنية



رعى بوبيان العديد من المعارض الوظيفية مؤخرا في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.



80 % عمالة وطنية



واصل البنك دعم موارده البشرية لاسيما الوطنية التي بلغت نسبتها أكثر من 80% مع تمكين المرأة في العديد من المناصب القيادية.