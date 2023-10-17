ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن المملكة ستستضيف قمة رباعية في عمان بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبحث وقف الحرب الجارية في غزة.

وقالت الوكالة: «ستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع».

وبحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي يعقد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني.

ويستضيف ملك الأردن قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.