توفي المشتبه به بإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل سويديين اثنين خلال هجوم مساء الاثنين في بروكسل، إثر إصابته بجروح قاتلة خلال عملية إلقاء القبض عليه، حسبما أفاد متحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية في العاصمة البلجيكية.



وقال متحدث باسم النيابة العامة، إن الشرطة اضطرت إلى إطلاق النار لاعتراض المشتبه به خلال عملية نفذت في حي شيربيك في بروكسل. وردا على سؤال فرانس برس عما إذا كان المشتبه به قد توفي، قال «في الواقع نعم».



وقتل سويديان في شمال بروكسل مساء الإثنين، برصاص مسلح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية. ووقع الهجوم بالقرب من ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم.



وذكرت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن أنه تم العثور على السلاح المستخدم في الهجوم بالقرب من المكان، حيث تم إلقاء القبض على المهاجم المفترض.



وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في وقت سابق إن المشتبه به رجل متطرف من أصول تونسية، يقيم في بلجيكا بشكل غير قانوني، واصفا الهجوم بـ «الاعتداء الجبان»، داعيا مواطنيه إلى وحدة الصف «في مكافحة الإرهاب».



وقال ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحافي صباح اليوم الثلاثاء، إن «الإرهاب لن ينتصر أبدا»، متحدثا عن هجوم «بسلاح حرب».



وتم تفعيل المركز الوطني للأزمات ورفع التهديد الإرهابي في منطقة بروكسل إلى المستوى الرابع وهو أقصى مستوى، أي «خطير للغاية»، وإلى المستوى الثالث «خطير» في بقية أنحاء البلاد.



وأعلنت السلطات إغلاق المدارس الأوروبية وبعض المؤسسات اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية.



وذكرت وسائل إعلام بلجيكية عدة أن مطلق النار يدعى عبدالسلام ل. ويبلغ 45 عاما.