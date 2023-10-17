بحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي ورئيس لجنة القبول وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم أحمد وعدد من القادة والضباط، أجرى الحرس الوطني قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من الطلبة الضباط حملة شهادة الثانوية العامة، بعد استيفائهم الإجراءات القانونية والفحص الطبي والمقابلات الشخصية.

وأكد الشيخ فيصل النواف، أن الحرس الوطني حريص على ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين من خلال قرعة علنية لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية والدفاع عن تراب وطنهم الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، مشدداً على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب الكويتي وتنتهج الشفافية والمصداقية في جميع المراحل، متمنياً للمقبولين التوفيق والنجاح، ليواصلوا مع إخوانهم في الحرس الوطني مسيرة الدفاع عن وطنهم.