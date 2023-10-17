أنشأت حملة ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن للانتخابات الرئاسية 2024، حسابا على منصة «تروث سوشال» في محاولة للسخرية من خصمه المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يملك المنصة.

وقالت الحملة في اول منشور لها «حسنا لنر كيف تسير الأمور، مرحبا بالمتحولين». واللافت أن أول نشاط للحملة متابعة حساب واحد هو حساب ترامب نفسه، بحسب موقع شبكة «ايه بي سي».

وأعلنت الحملة خطوتها على حسابها في منصة «اكس» التي كانت تسمى تويتر، وكتبت تقول «لقد انضممنا للتو إلى تروث سوشال، لأننا نعتقد ان الأمر سيكون مسليا».

وأضافت «تابعونا هناك لمعرفة الحقيقة أو الحقيقة المكررة، أو أي شيء يسمونها هناك». وقال أحد المساعدين في الحملة إن الانضمام الى «تروث سوشال» قد يضيف على المنصة القليل من التسلية.