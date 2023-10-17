منصور السلطان

أحال رجال دوريات شرطة نجدة الجهراء أمس شخصا في العقد الخامس من عمره إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعض ضبطه أسفل جسر القيروان يسرق أغطية المناهيل.

وقال مصدر لـ «الأنباء»، إن بلاغا ورد صباح امس إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية«112» يفيد بالاشتباه في شخص أسفل جسر القيروان يسرق أغطية المناهيل، وعلى الفور توجه رجال شرطة نجدة الجهراء إلى الموقع، حيث تمت مشاهدة سيارة أميركية الصنع تقف أسفل الجسر وإلى جوارها شخص، ولدى مشاهدته دورية النجدة حاول الهرب ليتم ضبطه، وبتفتيش سيارته عثر على كمية من أغطية المناهيل الخاصة بوزارة الأشغال، وخلال التحقيق معه اعترف بسرقة أغطية المناهيل الواقعة أسفل الجسر بقصد بيعها في سكراب أمغرة بالوزن.