عززت كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية بما يشمل «آبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«إنفيديا» قيمتها السوقية بقيمة 2.4 تريليون دولار هذا العام بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك حسب تقرير أصدرته شركة رأس المال الاستثماري «أسيل» ACCel.

وانضمت «إنفيديا» لنادي الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مع تشغيل رقائق الشركة للعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

إذ شهد العام الحالي الكثير من الحديث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «شات جي بي تي» الذي طورته «أوبن إيه آي»، و«بارد» من «غوغل».

وصرح «فيليب بوتيري» الشريك لدى «أسيل» لشبكة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تعريف البرمجيات حقا، وأن شركات البرمجيات تستفيد منه سواء كانت ناشئة أو جديدة أو قائمة.