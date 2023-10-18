واصلت مبيعات الجوالات الذكية على مستوى العالم تراجعها للربع السنوي التاسع على التوالي، وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين.

ووفقا لتقرير شركة تتبع بيانات السوق «كاونتربوينت»، تراجعت مبيعات الجوالات الذكية العالمية 8% في الربع الثالث على أساس سنوي، لكن لاتزال «سامسونغ» تهيمن على السوق على الرغم من تراجع حصتها السوقية، واستحوذت على خُمس المبيعات تقريبا.

وتراجعت حصة «آبل» أيضا 9% على أساس سنوي لتصل إلى 16% وتحتل الشركة المرتبة الثانية على مستوى العالم على الرغم من التوفر المحدود لسلسلة أحدث جوالاتها «آيفون 15»، تلتها بعد ذلك «شاومي» و«أوبو» و«فيفو».

بينما ارتفعت الحصة السوقية للصينية «هواوي» - التي لم تظهر ضمن أكبر خمس شركات على مستوى العالم - بدعم من إطلاق سلسلة جوالات «مايت 60» في الصين.

وتوقع التقرير تراجع المبيعات خلال العام الحالي بأكمله لتسجل أدنى مستوياتها هذا العقد، مع تحول أنماط استبدال الأجهزة وخاصة في الأسواق المتقدمة.