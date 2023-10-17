تمكنت إدارات أمن المحافظات من إلقاء القبض على 21 شخصاً من مختلف الجنسيات في 15 قضية وبحوزتهم كمية كبيرة من الخمور المستوردة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية منهم شخصان عثر بحوزتهم على مواد طبية ممنوعة، وتبين وجود أوامر إلقاء قبض على عدد من المتهمين وبعضهم صادر بحقهم أحكام بالحبس، كما تمكنت من ضبط 6 أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة ادارة مصنع للخمور المحلية في منطقة المنقف، وتم العثور على 25 برميل بداخلهم مواد مسكرة وأدوات التقطير، حيث تمت إحالتهم الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.