دخلت لاعبة منتخب البحرين الوطني لفنون القتال المختلطة البطلة صابرينا دي سوزا عالم الاحتراف في اللعبة بعد أن وقعت عقدا مع منظمة بريف الدولية للمشاركة في سلسلة بطولات BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين في وزن الذبابة بفئة السيدات.



وكانت البطلة البحرينية قد حققت نجاحا كبيرا خلال مسيرتها كلاعبة هاوية في رياضة فنون القتال المختلطة. كما نجحت في تأكيد جدارتها في رياضة فنون القتال المختلطة عندما حققت رقما قياسيا بـ 15 انتصارا وسجلا خاليا من الهزائم ضمن مشاركتها في البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF، لتصبح أول امرأة بحرينية تحقق هذا الإنجاز على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة للهواة.



وحصلت دي سوزا على المركز الأول والميدالية الذهبية في 6 بطولات منها في 3 نسخ من بطولة العالم 2018 و2019 و2022 وبطولة أوروبا 2021 وبطولة آسيا 2022 وبطولة كأس السوبر الذي نظمه الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة تحت إشراف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة المعروف بـ IMMAF في مارس 2022.



ومن المنتظر أن تبدأ البطلة صابرينا مشوارها الاحترافي في بطولة BRAVE CF، وهي واحدة من البطولات التي أعلنت عنها منظمة BRAVE مؤخرا في إسبانيا، إندونيسيا، البرازيل ومملكة البحرين.



وبذلك انضمت البطلة البحرينية إلى كوكبة من اللاعبين الذين سطروا قصص نجاحاتهم خلال مسيرتهم كلاعبين هواة ضمن بطولات الاتحاد الدولي IMMAF، والذين اتجهوا إلى عالم الاحتراف من بوابة بطولات BRAVE CF كاللاعب رمضان جيتينوف، ورسول ماجوميدوف محمد موكاييف وخوسيه «شورتي» توريس.