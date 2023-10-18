القاهرة - ناهد إمام



تفقد د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ورافقه مسؤولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز المدينة.



وتجول وزير الإسكان بموقع الوحدات، وتفقد نماذج للوحدات التي تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها لمستحقيها، وكذلك الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات لتوفير الخدمات للسكان، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، لتكون متنفسا ومتنزها لسكان المشروع.



واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية، من رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حيث أوضح أن إجمالي عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بالمدينة، 92 ألفا و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم 14277 وحدة منها، كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودي الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواقا تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.