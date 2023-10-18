القاهرة - خديجة حمودة



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، امس، بدء تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، على بعضهم البعض، وتستمر فترة الاعتراض حتى اليوم.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقا للقانون لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين التي تم إعلانها أمس.



وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.



وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري.



وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدها وهي رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتلفون والنظارة والسلم.



وتعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل، وهو ذات الموعد لانطلاق الدعاية الانتخابية لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.