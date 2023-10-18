أكدت اللجنة الانتخابية البولندية فوز المعارضة المؤيدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية، لتنهي بذلك 8 سنوات من حكم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي.



ووفقا للنتائج الرسمية الكاملة، تصدر حزب القانون والعدالة التصويت في مجلس النواب بنسبة 35.38%، لكن من دون أغلبية، في حين حصل الائتلاف المدني بزعامة دونالد توسك على 30.7% من الأصوات، وحلفاؤه في «الطريق الثالث» على 14.40%، وفاز اليسار بـ 8.61%.



ومن حيث عدد المقاعد في مجلس النواب التي تبلغ 460 مقعدا، حصل حزب القانون والعدالة على 194 مقعدا مقابل 248 للأحزاب الثلاثة المؤيدة لأوروبا. وحصل حزب الاتحاد الكونفيدرالي اليميني المتطرف على 18 مقعدا (7.16% من الأصوات).



كذلك فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ، حيث حصلت على 66 من أصل 100 مقعد.



ووصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي في تاريخ پولندا ما بعد الشيوعية، حيث بلغت 74.38%.



ويعتبر الاستفتاء على المسائل المتعلقة بالهجرة والاقتصاد الذي نظمه حزب القانون والعدالة في يوم الانتخابات وقاطعته المعارضة، باطلا ذلك أن نسبة المشاركة بلغت 40.91% فقط بدلا من النسبة المطلوبة (50%).



وبعد الإعلان الرسمي عن النتائج، يبقى على الرئيس أندريه دودا الدعوة لعقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد، في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما، وتكليف شخص بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.



ولا يحدد القانون الپولندي من يجب أن يكون الشخص الذي سيشكل الحكومة، وبالتالي سيختار رئيس الدولة بين مرشح من الحزب الرئيسي الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب القانون والعدالة المقرب منه، لكن يبدو أنه ليست لديه فرصة لتشكيل ائتلاف أغلبية، أو شخص من المعارضة التي أعلنت رغبتها في تشكيل حكومة ائتلافية.