العتيبي: التعاقد مع «مشغل جوي عالمي» سيسهم في التوسع بسبب الازدياد الكبير بحركة النقل الجوي

بورسلي: منظومة رادارية جديدة تدخل الخدمة بالسنوات المقبلة وتحديث برنامج إدارة الحركة الجوية



حنان عبدالمعبود



في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمراقب الجوي، نظمت ادارة الطيران المدني احتفالية مميزة تحت عنوان «وقفة مع الذكريات» بمسرح التحكم والأرصاد الجوية، وحضور مدير عام الطيران المدني ونوابه، ومديري الإدارات اضافة الى كوكبة من أوائل المراقبين الجويين في الكويت.



وفي بداية الاحتفال، ألقى مدير عام ادارة الطيران المدني م.عماد الجلوي كلمة أكد فيها ان الادارة العامة للطيران المدني تحتفل بهذا اليوم نظرا لأهمية المراقب الجوي بسلامة الحركة الجوية، وقال «لن ننسى دور المراقبين القدامى لما قدموه للكويت ولهذا جمعناهم مع إخوانهم لتكريمهم في هذه الاحتفالية. وأشار الى أن هناك عددا من المشاريع القائمة منها برج المراقبة والمدرج الثالث حيث باستكماله سيكون في الكويت ثلاثة مدارج تخدم المطارات والمباني الموجودة بالاضافة الى مدينة الشحن التي سيتم طرحها عن قريب لتكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المستقبل القريب بما يتماشى مع رؤية الدولة.



بدوره، أكد نائب المدير العام للملاحة الجوية م.دعيج خلف العتيبي ان ادارة الملاحة الجوية شهدت نهضة كبيرة في السنوات الماضية، وقال «قدمت الدولة الدعم الكبير لتطوير قطاع الملاحة في الكويت، وتطوير النقل الجوي بصفة عامة، وليس فقط بإنشاء مطار عالمي مميز، والذي سيتم افتتاحه بعد عامين، ولكننا نتحدث عن الإنجازات التي تم تحقيقها، حيث تم بناء «المدرج الثالث» والذي تم تجهيزه بالمعدات والأجهزة الملاحية، وسيتم تشغيله في النصف الأول من عام 2024، كما تم بناء برج جديد والذي يعتبر مميزا، بالاضافة الى الرادار «سيموليتر» الذي تم تسلمه في مايو الماضي من الشركة المنفذة، ويعتبر من أهم المعدات الخاصة بالرادار التشبيهي في المنطقة بشكل عام، وكذلك توفير العديد من المعدات والتجهيزات الخاصة بتسهيل حركة النقل الجوي في الكويت. ولفت العتيبي إلى أن مهمة المراقب الجوي كبيرة كونها توفر عنصر السلامة للطيار وإعطائه البيانات والمعلومات قبل الهبوط وخط سير الرحلة حتى وصوله بسلام والهبوط بالمدرج، وتوجيهه الى البوابات وموقف الطائرة النهائي.



كما كشف عن التعاقد بين الكويت وشركة عالمية «مشغل جوي» والذي سيسهم بشكل كبير في التوسع بسبب الازدياد الكبير في حركة النقل الجوي في الكويت، ومن المتوقع بدء العمل عام 2024 والشركة ستسهم في تدريب المراقبين الجويين والموظفين في ادارة الملاحة الجوية.



من جانبه، قال مدير ادارة الملاحة الجوية عادل سعود بورسلي: يحتفل العالم في 20 من أكتوبر كل عام باليوم العالمي للمراقبة الجوية وآثرنا ان تكون الفعالية مميزة، حيث تمت للمرة الأولى دعوة من قاموا بتدريبنا وتعليمنا ممن أسسوا المهنة منذ البداية، حيث كانت الأمور بدائية للغاية، حيث حضر الجميع سواء مدربون أو مسؤولون أو مراقبون بالبرج أو بالرادار للمشاركة بالاحتفال باليوم العالمي للمراقبة الجوية تكريما لهم.



وكشف بورسلي في كلمته عن منظومة رادارية جديدة ستدخل الخدمة خلال السنوات القليلة القادمة، وقال: «تم توقيع عقد التركيب والتشغيل الى جانب جهاز التدريب التشبيهي لبرج المراقبة وهو الأحدث من نوعه في المنطقة، وكذلك تحديث برنامج ادارة الحركة الجوية وفقا للمستحدثات في علم المراقبة الجوية والطيران خاصة فيما يختص بالمراقبة الجوية».