المجرن: المركز يقدم حالياً خدمات وزارات «الكهرباء» و«الشؤون» و«المواصلات» و«المعلومات المدنية» ودخول العديد من الجهات قريباً



عبدالله الراكان



أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أن افتتاح «الحكومة مول» في منطقة غرب عبدالله المبارك يأتي استكمالا لخطة «المواصلات» في افتتاح مباني «الحكومة مول» بجميع المحافظات.



وقال الشعلة في تصريح له على هامش حفل افتتاح مركز «الحكومة مول» في «غرب عبدالله المبارك» صباح أمس إن المبنى يضم عددا من الوزارات والهيئات الحكومية التي تخدم أبناء المنطقة لتسهيل إنجاز معاملاتهم بأساليب عمل متطورة توفر عليهم الوقت وتقدم لهم جميع التسهيلات.



ولفت الى أن مشروع الحكومة مول يعتبر من الانجازات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة بغية الارتقاء بالأداء الحكومي ومواكبة العصر الحديث والسير نحو عالم متكامل في مختلف المجالات، مشيرا الى أن الوزارة تسير وفق خطة وجدول زمني لتنفيذ مشاريعها التنموية بما يتوافق مع الخطة التنموية الشاملة للدولة.



ولفت إلى ان الوزارة قطعت أشواطا طويلة من اجل استكمال برنامجها الهادف الى توفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.



من جانبه، قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن إن المبنى سيضم عددا من خدمات الوزارات والهيئات الحكومية المتكاملة للمواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الكويت.



وأوضح المجرن أن الخدمات المقدمة من جهات الدولة الجاهزة للعمل حاليا تختص بوزارة الكهرباء والهيئة العامة للمعلومات المدنية و«الشؤون» و«المواصلات»، مضيفا أن الخدمات التي ستدخل قريبا الى المركز خاصة بوزارات التجارة والصناعة والعدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.