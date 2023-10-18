عاطف رمضان



قام مفتشو إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة بإغلاق مقر مصنع مواد غذائية في صبحان لقيامه بتمديد صلاحية مواد غذائية منتهية. وقالت مصادر في الوزارة لـ «الأنباء» ان المصنع كان يقوم بإزالة تاريخ الصلاحية المنتهي منذ أشهر عن بضاعة تالفة مسترجعة من عدة جمعيات تعاونية ويتم وضع ملصق يحمل بيانات تجارية وتاريخ صلاحية جديدا ساري المفعول لعامين قادمين.



وذكرت ان المصنع يقوم أيضا بإعادة بيع المواد الغذائية في الأسواق والجمعيات ولدى الموردين على انها سلع غذائية جديدة، وعليه تم تحرير محضر ضبط وتحريز البضاعة المغشوشة وإحالتها إلى النيابة التجارية.