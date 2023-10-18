أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن انطلاق مسابقة فادية السعد الصباح العلمية للابتكار للموسم الدراسي 2023-2024 لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.



وقالت مدير عام المسابقة د.عائشة الهولي في لقاء تعريفي للإعلان عن انطلاق المسابقة أمس ان ما يميز مسابقة هذا الموسم انطلاقها للعالمية بانضمام عدة دول من الوطن العربي إضافة إلى مشاركات من تركيا، مبينة ان معظم المشاريع السابقة كانت تتجه نحو البيئة وكيفية المحافظة عليها والتحول الى الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة والمتجددة وتم تخصيص هذه الدورة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بالمشاريع العلمية والتدريب عليها من قبل متخصصين.



من جانبها، قالت الموجه الفني العام للعلوم بوزارة التربية منى الأنصاري في كلمة مماثلة ان أهمية المسابقة تكمن في بناء وتصميم مشاريع علمية قائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي وفق منحى STEAM من خلال تزويد الطالبات بالكفايات الأساسية التي تمكنهن من إعداد مشاريع علمية تواكب التقدم المعرفي والتكنولوجي.



ولفتت الأنصاري إلى ان تلك الكفايات تحفز الطالبات على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جوانب معينة من الحياة او كأداة فاعلة لحل المشكلات في المجالات المختلفة محليا وعالميا.



بدوره، قال مستشار المبرة د.علي الكندري ان المسابقة في دورتها الحالية تهتم بموضوع الذكاء الاصطناعي الذي خرج من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي ليصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وأصبح استخدامنا له متأصل من أجل الصالح العام للمجتمعات.



وأكد الكندري حرص المسابقة على محاكاة استحقاقات التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفاعلة بحلول 2030.