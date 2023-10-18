أعلنت جامعة الكويت عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر لغير الكويتيين فقط، وذلك يومي 18 و19 الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق التسجيل في حال نفاد المقاعد.



ودعا مكتب نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس في بيان صحافي الطلبة غير الكويتيين إلى التسجيل من خلال الصفحة الإلكترونية http://portal.ku.edu.kw/placement واتباع الخطوات المعلنة ودفع رسوم التسجيل، مضيفا أنه للاستفسار يرجى التواصل من خلال المواقع التالية:



Email: cem.measku.edu.kw



Web page: https://kuweb.ku.edu.kw/COEM



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