وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، قال في مقدمته، إن برنامج ماجستير الحقوق مغلق في جامعة الكويت منذ خمس سنوات ولم تطرح الجامعة البرنامج امام الطلبة الفائقين خريجي كلية الحقوق دون اسباب جوهرية رغم وجود ميزانية مستقلة للجامعة وكلياتها المختلفة.



وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:



1 ـ ما الاسباب التي حالت دون فتح برنامج دراسة الماجستير امام خريجي الحقوق خلال السنوات السابقة؟



2 ـ لماذا تماطل ادارة الجامعة منذ سنوات دون أي قرار يتيح للطلبة الكويتيين استكمال دراساتهم العليا داخل الكويت دون غيرها؟



3 ـ لماذا لم تعلن إدارة الجامعة شروط القبول وموعد التقديم للراغبين في استكمال دراساتهم العليا في برنامج الماجستير؟ ومتى يتم فتح باب القبول لبرنامج الماجستير لخريجي الحقوق؟