منصور السلطان



أحالت دوريات مديرية أمن الجهراء مواطنا في العقد الثاني من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة الصليبية بحالة تعاط وبحوزته سجائر حشيش وأدوات للتعاطي. وتم ضبط الشخص إثر الاشتباه في سيارة بمواقف إحدى المدارس، وبعد التوجه لها عثر بداخلها على شخص نائم تبين أنه في حالة تعاط. من جهة أخرى، ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء القبض على شخصين في منطقة سعد العبدالله بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط. وتم ضبط الشخصين في نقطة تفتيش وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما كانا يتعاطيان المخدرات في احد المخيمات وخلال عودتهما سقطا في نقطة التفتيش.













