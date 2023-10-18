عبدالله قنيص



سجل مواطن في مخفر شرطة سلوى أول من أمس قضية حملت مسمى نصب واحتيال، متهما مواطنا آخر بالاستيلاء منه على 30 ألف دينار، فيما كشف الاستعلام الأمني عن المدعى عليه انه مسجل بحقه 16 قضية مماثلة والمبالغ المتهم بالحصول عليها وصلت إلى 80 ألف دينار من بعض ضحاياه.



وحول التفاصيل، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان مواطنا في العقد الخامس تعرف على شخص أوهمه بعمله في التجارة واحتياجه إلى 30 ألف دينار، على ان يعيد المبلغ بالكامل الى جانب أرباح تقدر بـ 4 آلاف دينار بعد 4 أشهر، وأبدى استعداده للتوقيع على ما يفيد بتسلمه المبلغ وتوقيت إعادته. وأضاف: مرت الأشهر الـ 4 وحاولت الاتصال به مرارا وإذا بالشخص هاتفه مغلق دائما، مشيرا إلى انه كان يعتقد انه في إجازة خارج البلاد وعاود مؤخرا الاتصال به فوجد هاتفه مغلقا أيضا.



وأردف: توجهت إلى شركة يفترض انها خاصة بالمدعى عليه فوجدتها مغلقة، وعلمت أن المستأجر تركها.



هذا، وتم التواصل مع وكيل النائب العام الذي وجه بتسجيل قضية وإحالتها إلى المباحث، ولدى قيام المباحث بالاستعلام عن المتهم تبين تورطه في 16 قضية مماثلة وجميعها حملت عنوان «نصب واحتيال».