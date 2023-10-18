مبارك التنيب



تقدم مواطن في العقد الرابع من عمره إلى مخفر الجهراء ببلاغ عن تعرض سيارته للسرقة عن طريق الكسر، وسرقة محفظة بها مبلغ مالي وهاتف نقال وأوراق رسمية.



وأفاد المواطن، خلال تسجيله القضية، بأنه أوقف سيارته في مواقف أحد الأسواق التجارية وبعد عودته اكتشف ان الزجاج الجانبي للسيارة قد تعرض للكسر وأن الجاني تمكن من سرقة هاتف نقال ومحفظة بها مبلغ مالي وأوراق رسمية تاركا خلفه حقيبة كبيرة بها ملابس.



وعليه، تم تسجيل قضية واستدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات في محاولة لتحديد الجاني، وإحالة ملفها الى المباحث.