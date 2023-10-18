منصور السلطان



تمكن رجال الأمن الجنائي من ضبط مواطن مدمن مخدرات من أرباب السوابق، ارتكب أكثر من 25 قضية سلب بالقوة ضد وافدين في بر الجهراء وتحديدا مناطق بر السالمي والعبدلي وإرحية وطريق الصبية ويدعي أنه موظف بلدية.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أنه بعد ورود عدة بلاغات وشكاوى من عدد كبير من الوافدين الآسيويين والعرب يفيدون بأن قائد سيارة «أميركية» الصنع يدعي أنه موظف بلدية يقوم بعمليات سلب بالقوة في مناطق بر السالمي والعبدلي وارحية واستهداف بقالات متنقلة، وسرقة ما بحوزة الوافدين من أموال وهواتف نقالة وسجائر، تم تشكيل فرقة لرصد ومتابعة المتهم، وعلى مدى أسبوع من تكثيف الدوريات في مناطق البر، تم رصد المتهم يتجول بسيارته بين البقالات على طريق السالمي، وبعد الطلب منه التوقف لاذ بالفرار باتجاه بر السالمي وبعد مطاردة استمرت ساعة تم إيقاف سيارته وضبطه.



وخلال عرضه على الضحايا في طابور عرض قانوني تعرفوا عليه وأكدوا أنه من ارتكب عمليات السلب، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه قام بأكثر من 25 عملية سلب بالقوة ضد الوافدين في البر وعلى طريق السالمي والعبدلي، وذلك لحاجته إلى المال لشراء المخدرات، هذاا وتمت احالته إلى النيابة العامة.