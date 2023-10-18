توفي مواطن في العقد الخامس من عمره على طريق السالمي اثر تعرضه للدهس، فيما تم التحفظ على قائد المركبة وهو حدث كويتي.



وقال مصدر أمني إن رجال الأمن فور تلقيهم بلاغا بوقوع حادث مروري انتقلوا إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث عبارة عن دهس، وأن الداهس لم يكمل السن القانونية. وقد أفاد الداهس بأن المجني عليه مر أمام سيارته بشكل مفاجئ وتم التحفظ على المتهم تمهيدا لإحالته إلى نيابة الأحداث.



من جهة أخرى، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية امس يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الدائري السادس.



وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز الصليبخات إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم وقع بين مركبة صالون «وتريلة نساف»، ما أسفر عن إصابة شخص ووفاة آخر، وتم التعامل مع الحادث وتسليم الموقع للجهات المختصة.